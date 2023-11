Manželka známého rappera k sobě svými outfity přitahovala pozornost po cestách páru po Evropě. Její modely byly často tak odhalující, že se hlavně italští občané bouřili, a Biance dokonce hrozila pokuta nebo i vězení. Později se na veřejnost dostaly informace, že si „punčocháčové modely“ Bianca rozhodně nevymýšlí sama, ale mají na to s Kanyem celý tým lidí. „Jeho lidi dovedou vyrobit všechno, co chce udělat. Dělají to na jednom místě,“ prozradila nigerijská návrhářka žijící v Londýně Mowalola Ogunlesi, která s rapperem spolupracovala. „Jen si nakoupí punčochové kalhoty a upraví je a nastříhají na Censori… Většinou sáhnou po wolfordech. Žádné punčocháče nejsou v bezpečí, pokud jsou oni dva poblíž,“ dodala ještě.