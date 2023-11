Po delší době vyrazila do společnosti modelka a partnerka hokejisty Jaromíra Jágra (51). Dominiku Branišovou (29) jsme potkali na křtu audioknihy horolezkyně Kláry Kolouchové Nahoře fouká. K horám má, na rozdíl od svého slavného partnera, kladný vztah. I když převážně k těm letním.

„Klidně mě pustí, je spíš rád, že se mnou nemusí jet on, takže mám volnost,“ smála se Dominika, která v našem videu prozradila i to, čemu se aktuálně věnuje.

„Přiznám se, že domácí stravu vařím, ale tu českou úplně nedělám. Snažím se vařit o něco zdravěji. Tu českou stravu má u maminky, která ji pořád vaří, takže si to užije u ní. Já to doháním, aby tam byl balanc. Že bych dělala knedlíky nebo něco takového, do toho se radši nepouštím. Moje maximum jsou smažené řízky,“ uzavřela.