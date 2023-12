Ivana se stala jedním ze symbolů světového šampionátu. Chorvatskému týmu fandila velmi hlasitě a navíc v barvách vlajky svého státu. V muslimské zemi se její chování příliš nelíbilo, jinak ale okouzlila mnoho fanoušků a na Instagramu jí mnohonásobně stoupl počet sledujících, kterých má teď přes tři miliony. Aby se na ni nezapomnělo, nechávala se Ivana po konci mistrovství čas od času vyfotit v bikinách. A teď se do centra pozornosti dostala znovu, a to rovnou po boku Cher, Lennyho Krevitze, Sylvestra Stalloneho nebo Evy Longorie.

Na otevíračku zábavního resortu oblékla zářivé přiléhavé šaty značky Fjolla Nila, ve kterých podle mnoha svých fanoušků vypadala jako bohyně. Nebyla by to Ivana, kdyby v róbě nepředvedla své vnady, díky průsvitné látce si pak všichni přítomní mohli prohlédnout i její tanga. „Ivana navždy,“ vyjádřil se například jeden fanoušek. „Pod nebeským pláštěm, kde hvězdy tančí kolem nás, chci, abys věděla, že jsi melodie, která zahaluje mé srdce,“ rozněžnil se jiný. A další, ženy nevyjímaje, se ptají, jestli je Ivana stále single. Dle dostupných informací má za sebou jednatřicetiletá kráska jeden vážný vztah a v současné době by měla být bez partnera. Je ale otázkou, jestli by se tím, že je zadaná, svým fanouškům vůbec ráda pochlubila.