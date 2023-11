Andrea Růžičková do Prahy jezdí sporadicky a obvykle jen na jednu noc. Jak sama řekla, je to pro ni ideální model, a pak se ráda zase vrátí domů na vesnici. Zatím poslední příležitostí, proč do hlavního města vyrazit, byla premiéra filmu Tajemství a smysl života.

„Je to takové, jaké si to uděláme. My se snažíme, jako rodina, věnovat se sami sobě. Všechno ostatní je druhořadé. Máme se tak, jak se máme a jak jsme si to udělali. Máme samozřejmě mnoho problémů, které řešíme. A o tom to je, hledáme řešení ve všem, co je pro nás diskomfortní. Ono má všechno řešení, jen je ho třeba vidět,“ řekla Super.cz.