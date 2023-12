Moderátorka Zorka Hejdová (33) vyrazila do společnosti v pořádně sexy saku, pod kterým vykukovala jen podprsenka. Moderátorka zvolila třpytivý model, ve kterém doslova zářila.

„Je to takový už vánoční mood. Už myslím, že tu atmosféru cítím,“ řekla Super.cz Zorka a prozradila, jak bude oblečená u vánočního stromečku. „Chodím svátečně, ale neformálně. Ale samozřejmě chci vypadat hezky a slavnostně, takže budu mít šaty,“ doplnila moderátorka na vánoční párty.

Zorka miluje módu a utrácí za ni. A to nejen za šperky, ochotná je utratit i desetitisíce za boty či kabelku. „Za módu strašně ráda utrácím. Vlastně neutrácím za nic jiného. Nakupuju ale s rozmyslem. Není to jednorázové utrácení. Je to moje vášeň,“ vysvětluje s tím, že nejdražšími kousky jsou určitě šperky.