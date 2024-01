Je vidět, že na rozdíl od jiných hvězd dokáže být Elisabeth Moss během natáčení velmi skromná. Stačí jí tepláky a volné šedé triko, vlasy stažené do culíku a žádný make-up. Přesně takhle byla zvěčněna v Los Angeles, kde v současné době natáčí. Bližší informace nejsou známy, známé je jen to, že herečka má v natáčecím plánu kromě Příběhu služebnice úsměvnou komedii Jeden gól a životopisný snímek Francis and the Godfather. A stejně jako je záhadou, na jakém projektu Elisabeth zrovna pracuje, neví se ani to, jestli je v požehnaném stavu.