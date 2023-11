Jennifer Lawrence (33)lidé znají ze série Hunger Games nebo filmu Terapie láskou, ze který dokonce dostala Oscara. Jedna z nejlépe placených hereček světa dostala pozvání, aby se účastnila slavnostního rozsvícení Saks Fifth Avenue v NY, bašty předvánočních nákupů. Jennifer dorazila v dobré náladě a na sobě měla velmi drahý značkový outfit značky Dior. Luxusní černý kabát, pod který oblékla bílou košili, ozdobila páskem, který jí zajistil útlý pas. Problém ovšem nastal ve chvíli, kdy se Jennifer u řečnického pultíku trochu předklonila dopředu, aby pronesla svůj projev.

V té chvíli pásek nevydržel a velmi viditelně a se zvukovým efektem se rozpojil a spadl na zem. Herečka v té chvíli neudržela vážnou tvář a předvedla reakci, která díky sdílení videa baví internet. Jennifer se lekla a následně šokovaně zvedla dlaně k obličeji. „Je mi to moc líto, bylo to tak nahlas, upadl mi pásek,“ uvedla vzápětí a dál už se snažila svůj výstup jako profesionál dokončit bez zaváhání. Pro Jennifer tato scéna nejspíš znamenala pořádný trapas, pro obchodní dům, který se v ten den rozsvítil, je ale takový incident spíše velkou reklamou. Někteří lidí mají dokonce pocit, že celá scénka byla předem vymyšlená. Co myslíte vy?