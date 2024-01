Představitelce Moniky Farské z Ulice to s o deset let mladším hereckým kolegou náramně klape. Svou lásku se nestydí ukázat světu ani třeba společnými snímky z postele. Dvojice už společně oslavila první rok vztahu, tak uvidíme, co jim přinese rok letošní. „Cítím vděk. Za rodinu. Za skutečný přátele, vzácný to lidi, kteří mě obklopují. Za něj,“ nechala se slyšet herečka.