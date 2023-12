Ve věku pouhých 29 let zemřela po desetiměsíčním boji s rakovinou nadledvinek Anna Cardwell známá z reality show Here Comes Honey Boo Boo či Mama June: From Not to Hot. Nemoci maminka dvou dcer podlehla navzdory intenzivní léčbě. Rakovina u ní ovšem byla diagnostikována pozdě, až ve čtvrtém stadiu.