Patřila mezi nejkrásnější ženy světa a muži jí leželi u nohou. V požehnaném věku ovšem Gina Lollobrigida sama jednomu pořádně naletěla, ač to odmítala přiznat a až do konce svého života jej vehementně hájila. Necelý rok po jejím úmrtí ovšem spadla klec a spravedlnosti bylo učiněno zadost.

Italská herecká ikona se v posledních letech svého života nechala zmanipulovat o šedesát let mladším Andreou Piazzollou, který se před jejím úmrtím pasoval do role jejího asistenta, ochránce, pečovatele i partnera a zároveň herečku stihl obrat o majetek v hodnotě více než 250 milionů korun. Piazzolla, jehož kouzlu prý Gina zcela propadla a na něhož přepsala i plnou moc, si za její peníze pořídil mimo jiné sporťáky či nemovitosti. Trestu ovšem nakonec neunikl. Od soudu odešel s verdiktem tří let natvrdo za zpronevěru.