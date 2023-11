Kariéru započala tato rodačka z New Yorku, jež se o víkendu zahalila do černé barvy a nasadila si velké sluneční brýle, koncem 60. let. Doslova fenoménem se však stal muzikál z roku 1978, kde ztvárnila roli sebevědomé středoškolačky. V tomto legendárním muzikálu byla nejvýraznější postavou hned po hlavních protagonistech Olivii Newton-John a Johnu Travoltovi. Zřejmě už většina z vás tuší, že jde o postavu drzé Bette Rizzo z Pomády, kterou hrála Stockhard Channing. V té době jí přitom bylo už přes třicet!