Ona sama to tak dělá a stejně jako její dcerka je s tím naprosto spokojená. „Říkám si, jestlipak má taky každá samice na pacce hodinky, aby si to mohla odměřit nebo si prostě její mládě cucne, kdykoli má potřebu? Protože takhle to má třeba to moje mládě. A je neskutečně spokojený,“ svěřila se herečka, která přiznává, že jako maminka občas dělá chyby a v budoucnu i další udělá, ale co se týče kojení, má jasno.