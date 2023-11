„Dala jsem si to jako narozeninový dárek, ale byla to už nutnost. Musela se vrtat až na cihlu. Byla už příšerná, nešla ani uklidit. Moderní byla před dvaadvaceti lety, ale prvky jako vlnky na kachličkách a obkladech byly katastrofa. Takže jsem si už kvůli tomu vybrala co nejvíc minimalistické prvky. Šedé dlaždice, černé doplňky a rozbiju to nějakými barevnými ručníky,“ vyprávěla. Žádné vychytávky jako vanu s vířivkou si nepořídila. „To už bych se nedoplatila. Jediné, co mám, je dešťová sprcha,“ upřesnila.