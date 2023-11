Jasně, člověk to nemůže brát fatálně, protože dominantním posláním zmíněných projektů je pobavit a zaujmout, ale hlasování je v televizi nejtradičnějším nástrojem, jak, minimálně v teoretické rovině, vtáhnout diváka blíž a do hry.

Nese to s sebou přirozeně a každým rokem ve větší míře jeden nešvar. Nenávist. Sice deklarovanou, ale nereálnou. Nenávist, která je ve skutečnosti pořád jen shlukem jedniček a nul, protože se šíří na internetu, na sociálních sítích, a hlavně v diskusních fórech všech serverů, které tuhle vyhrocenou, ale obsahově plytkou a zbytečnou věc umožní.

S gustem, se kterým posílají smsku, a možná s ještě větším gustem, dokážou hrdinové z obýváku vysypat v jejich očích erudovaný názor na pečení, zpěv, společenský tanec, psí drezuru, pantomimu, herectví i žonglování. Jsou z nich rázem soudci vkusu, televizní ředitelé i arbitři názorů. Je to jejich volba, mají k tomu možnosti a leckdy se sami chytí do mediální pasti vydavatelů článků, kteří právě diskusi chtějí rozšířit, aby byl buzz co největší.