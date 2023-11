Kapela 05 a Radeček se svými lídry, bratry Polákovými, bývá hosty Českého slavíka už několik let. Letos ale měli mnohem větší důvod hodit se do gala než jen fandit kolegům. Jejich píseň Hory, která oslovila statisíce posluchačů, byla totiž nominována jako Skladba roku a nominaci proměnila.

Chlapci ze Šumperka tak porazili například Marka Ztraceného anebo Mirai, kteří byli ve stejné kategorii také nominováni. A náležitě se na to vyfikli. Celí se blyštěli v oblecích s flitry. „Snažíme se zazářit, kdyžtak aspoň oblečením, když nevyjde ten Slavík,“ řekl nám ještě před začátkem přenosu basák Ondřej Polák. „V Šumperku se to prostě nosí, tak jsme to přijeli ukázat i sem do Prahy,“ žertoval jeho bratr, zpěvák Tomáš Polák.