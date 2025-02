„Trvalo mi nějakou dobu, než jsem všechno zpracovala. Samozřejmě mě mrzelo, že si mě nevybral. Jdete do reality show, kde bojujete o lásku, ale když to vezmu z jiného úhlu, tak o tu lásku nejde bojovat násilím. Když to ten druhý necítí, tak vám nezbyde nic jiného než se s tím smířit. Když si vybral Sabču, tak jsem si řekla, že ho mám ráda a chci, aby byl šťastný. Jestli ho ta volba udělá šťastným, tak jim to oběma přeji,“ řekla nám Mary v pořadu Superchat krátce po konci reality show. V galerii se podívejte, jak to půvabné zrzce na nových snímcích sluší.