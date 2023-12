Filmová adaptace oblíbené pohádky Jamese Matthewa Barrieho z roku 2003 o víkendu oslavila dvacet let od uvedení do kin. Pokud jste i vy pamětníci, pravděpodobně si vzpomenete na roztomilé představitele hlavních dětských rolí – Jeremyho Sumptera jako Petra Pana a Rachel Hurd-Wood jako Wendy Darling.

Vidět jste jej mohli ale například i v Americkém zločinu s Elliotem Pagem, Surfařce či westernu The Legend of 5 Mile Cave. Letos v dubnu se ovšem Jeremy přesunul do zcela nové role, a to otcovské, když mu manželka Elizabeth Treadway porodila dcerku jménem Lucy Snow.