My si s ním povídali ve Strašnickém divadle, kde zkouší komedii s názvem „Co na srdci“, jejíž premiéra proběhne v sobotu 18. listopadu. „Ta první půlka je dost vtipná a ta druhá půlka se tak zvrhne do takového sociálního dramatu a probírají se tam aktuální témata,“ nastínil herec.

Když nám ale Láďa přiznal, že je v jednom kole, zajímalo nás, jak chodí připraven na zkoušky. Tak jsme se zeptali režiséra hry Josefa Herverta. „To by si nedovolil, a když se něco nepodaří, tak to je odrazem toho, co ten den on i ostatní herci prožili, a snažíme se i tyhle trapasy obsáhnout do té hry.“