Dost dlouho tajili to, že spolu vůbec chodí, a stejně to zjevně bylo i s jejich rozchodem. Zpěvák Mirai Navrátil (31) už údajně netvoří pár s půvabnou Michaelou Buschovou, a to už několik měsíců! „Ano, je to pravda. Rozešli jsme se v srpnu,“ potvrdila severu Expres.cz teď již bývalá přítelkyně českého zpěváka s japonskými kořeny.