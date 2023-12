Půvabná herečka Beáta Kaňoková už pomalu spěje ke konci svého druhého těhotenství. Do poslední chvíle ale natáčí svoji roli v seriálu Zlatá labuť, a má za sebou dokonce i divadelní premiéru. „Začíná to být náročnější, ale myslím, že už teď mám hodné miminko, které mi pořád dovoluje dělat svoji práci,“ svěřila Super.cz.

„Moje postava snad jako jediná v tom seriálu těhotná není, tak už si z toho dělám legraci, když kolem mě běhají kolegyně s falešnými bříšky a já mám to své opravdové, ale dělám, že tam není,“ smála se. Představu, jak dlouho bude po porodu doma, zatím nemá. „Sice mám už nějaké zkušenosti, ale pokaždé je to jiné. Věřím, že to bude jednodušší,“ míní maminka dcerky Juditky, kterou má s expartnerem ve střídavé péči.

Beáta si vždy potrpěla na módu, ani s těhotenstvím se to nezměnilo. „Snažím se nekupovat vůbec nic těhotenského, musela jsem si pořídit jen dvoje kalhoty, protože už jsem se do žádných nevešla. Nosím natahovací věci, které jsem nosila, i když jsem těhotná nebyla. Pořídila jsem si over size komplet, který vím, že budu nosit i potom. Snažím se to dělat udržitelně,“ uzavřela.