„Samozřejmě si vezmu krásné šaty. Půjdeme trochu do barvy, která je pro mě nezvyklá, ale hrozně se na ně těším. Dělá je pro mě Zuzana Lešák Černá, se kterou spolupracuji už na druhých šatech, a bude to hezké. Takové elegantní, ale zároveň tam dáváme prvek moderny. Tak uvidíme, jak se to bude divákům líbit,“ rozpovídala se Eva.