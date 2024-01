Herečka Sandra Pogodová (48) je vášnivou cestovatelkou. V loňském roce měla velmi nabitý diář prací a na odpočinek moc času nezbývalo. Proto se rozhodla, že si udělá několikatýdenní volno a odcestuje.

„Hned před Vánoci jsem odletěla do Egypta, kde jsem týden relaxovala. Po pěti letech jsem se zase potápěla, je to senzační, všem mohu doporučit,“ sdělila pro Super.cz Sandra, která se mimo jiné pochlubila luxusní figurou v bikinách. „Paní Sandro, máte postavu jako 30letá dívka. Moc vám to sluší,“ napsal jí jeden z fanoušků. „Boží vlasy, boží tělo, boží životní spirit… já vás žeru,“ stálo v dalším z mnoha komentářů.

Po týdenním pobytu se herečka přesunula do další destinace svého putování. „Po odpočinku v Marsa Alam jsem přejela na poušť Sahara, kde mám po celý leden semináře s turisty z Čech. Moc si to všichni užíváme a těší mě velký zájem. Je to jedno velké dobrodružství,“ dozvěděli jsme se. Po skončení pobytu v poušti plánuje herečka strávit ještě pár týdnů v některé z exotických zemí.