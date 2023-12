Natálie se před dvěma lety přihlásila do reality show Love Island po rozchodu s dlouholetým přítelem, kadeřníkem Luckym Royalem, s nímž čekala i miminko. O to v šestém měsíci přišla. A i když ji partner požádal o ruku, místo toho nastal rozchod. Novou lásku našla právě v reality show. Ani vztah s Davidem Vitáskem ale nebyl idylický.

Letos v červenci Natálka poprvé ohlásila rozchod s Davidem. „Z ostrova jsem odlétala s láskou, ale skoro po roce jsem si uvědomila, že každý máme úplně jiný pohled na život. Děkuji za krásné i špatné společné chvíle, posunulo mě to jako člověka zase o kousek dál. Teď už vím, co chci, a také vím, že pokud má člověk nějaké nároky a hranice, tak by s nimi neměl pohnout,“ oznámila rozchod Natálka. „Žij krásný a šťastný život, takový, jaký si přeješ,“ napsala tehdy.

Nicméně se k Davidovi opět vrátila. Dlouho to ale netrvalo. Krátce po Vánocích oznámila, že už spolu zase nejsou. „Musela jsem odejít, abych znovu našla sama sebe,“ prezentovala velmi stroze loňská vítězka světové soutěže Top Model of the World. Její sledující rozhodnutí fandí. Jejího partnera označili za toxického člověka nebo egoistického narcistu a přejí jí štěstí do další životní etapy.