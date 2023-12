„Na první svátek vánoční pak jedeme za manželovou rodinou, který ji má mnohem početnější než já, tak abychom to stihli. Ale mám to fakt ráda. Je to jen o tom, že se člověk musí zabalit a přemístit. Ale jak už jsme u tchyně, tam už mě čeká gauč, pohádky a cukroví,“ pochvalovala si.

Vzhledem k tomu, že Patricie bydlí v rodinném domě s dalšími příbuznými, nemá před svátky ani během nich moc práce. „Vlastně nedělám nic. Letos dokonce ani nepeču. Mám dárky a to je všechno. Ale hlavně se letos hrozně těším, protože Bibi už to vnímá, telefonovala Ježíškovi,“ svěřila.

V našem videu prozradila i to, jak to mají v rodině s dárky a jejich množstvím. „Letos už jsem se snažila redukovat aspoň ty pro Bibi, protože jak je nás moc, tak už jeden od každého stačí. Doufám, že to všichni dodrží, protože to dítě si to neužije, je to škoda peněz a rozmazlování,“ uzavřela.