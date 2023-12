Victoria a David za sebou mají už úctyhodnou řádku společných let. Seznámili se v roce 1997 a byla to láska na první pohled. Vzali se o dva roky později a rodina se časem rozrostla na šest členů. Přesto, že se přes vztah přehnaly mraky v podobě fotbalistovy nevěry, manželé zůstávají spolu a často si například i skrze sociální sítě vyjadřují lásku. „Tento den, 4.7.99. 24 let a pořád to pokračuje. Nejlepší ženě, mamince a parťákovi na pití. Miluji tě moc,“ napsal David své ženě vyznání při příležitosti výročí svatby na sociální síti.