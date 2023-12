­Jen pár dní před vypuknutím letošních Vánoc měla Michaela Gemrotová (37) pracovních povinností nad hlavu. Vedle hraní v divadle a příprav na svátky se naplno věnuje také své dceři Anežce, která bojuje s částečnou obrnou končetin. I tak si našla čas a redakce Super.cz se zpěvačkou prožila celý den. Měli jsme tak možnost poprvé nahlédnout do jejího pražského domu, ale dozvědět se také, co obnáší léčba dcery.

10:00

Zpěvačka teprve nedávno promluvila o diagnóze své dcerky Anežky. Holčička trpí spastickou triparézou neboli ochrnutím tří končetin a podstupuje náročnou léčbu. „Ráno vstaneme, cvičíme dvě hodiny, jedeme na rehabilitaci, pokud není nemocná, to se prostě cvičit nesmí. Pak jde spinkat, v tom čase lítám jak hadr na holi. Člověk musí dohonit resty, domácí práce, pak se probudí, jdeme na procházku a potom je večer, já jdu buď do práce, nebo připravuji věci pro nadaci,“ řekla Super.cz Michaela, která s dcerou podstupuje časté rehabilitace, reflexní terapii, masáže nebo také delfinoterapii.

12:00

S Míšou jsme se potkali v jejím pražském bytě, do kterého nás nechala nahlédnout úplně poprvé. S manželem Jiřím nechali zařízení bytu na designérce a zvolili přírodní materiály a zen styl. V předvánočním čase už doma nechyběla ani výzdoba. „Vánoční stromeček pro jistotu máme od 20. listopadu, abychom si to alespoň trošku užili. Ozdobili jsme s Anežkou společně stromeček pro Ježíška. Je to první rok, kdy už to docela vnímá,“ prozradila zpěvačka.

14:00

V čase, kdy dcera spí, se zpěvačka věnuje práci, ale také nadaci, kterou s manželem založili. „V dnešní době je důležité pomáhat, vím, že to řekne každý, nebo že toho je moc a lidi to otravuje. No tak nechtějte to zažít, když to člověk zažije na vlastní kůži, že má doma nemocného člověka, a nemyslím jenom dítě, tak každá pomoc se hodí, ať už je finanční, nebo psychická,“ svěřila se zpěvačka, která se během dne vrhla na podepisování kalendářů a na přípravy Novoročního charitativního koncertu.

14:50

Míša s manželem vyzvedává zbytek kalendářů, se kterými vyráží do centra do Divadla Broadway, kde plánovaný velký koncert chystá. „My máme obrovské štěstí, Anežka je na tom hrozně dobře, je to zázrak, jak na tom je. Snadno se to říká, ale pořád to tam je, musí se s tím vyrovnávat. Je nemocná. Je to pro ni těžké, má určitá omezení, která musí překonávat, co vše musí podstoupit za vyšetření. Už má za sebou i operaci očí, je toho opravdu hrozně moc. Nevím, čím to je, asi jsme se s manželem hledali, až se našli, a řekli si, že bude v pořádku, a tak to je a jedem. Ale samozřejmě ta psychika pracuje a člověka to změní,“ svěřila se zpěvačka.

15:30

Po příjezdu do centra Prahy vyrazila Míša s manželem ještě na hodinu na vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Dcerku doma zatím hlídala maminka, a tak se rozhodli pořídit na letošní Vánoce ještě nějaké ozdoby a načerpat trochu atmosféru blížících se svátků. „Přes svátky budeme mít volno, budeme moct odložit telefony, udělat si klidné Vánoce. Přeji to všem lidem a také, aby nový rok byl plný zdraví a pohody,“ prozradila Michaela.

16:45