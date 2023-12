„Má lásko, jsem nesmírně nadšená, že si tě můžu vzít. Každý den, který jsem s tebou strávila, byl splněným snem a nemůžu se dočkat, že tě budu smět milovat navždy až do konce našich životů. Miluji tě, zlato!“ dodala zpěvačka, která před dvěma lety proslula také prohlášením, že je nebinární a přeje si, aby byla oslovována ‚ono‘ či ‚oni‘. Po seznámení s Jutesem si ovšem vše rozmyslela a opět žádala o oslovování v ženském rodě.

K postupu na další metu vztahu se vyjádřil i její partner: „Včera jsem požádal svou nejlepší kamarádku, aby si mě vzala, a ona řekla ‚ano‘. Nedokážu si představit svůj život bez tebe a díky bohu už nikdy nebudu muset. Cítím se jako ten nejšťastnější muž na světě. Jsem do tebe tak zamilovaný.“

Demi již jednou zasnoubená byla, a to za herce Maxe Ehricha, ale v roce 2020 se po šesti měsících rozešli. Naopak zřejmě nejznámější byl její vztah s o třináct let starším hercem Wilmerem Valderramou, s nímž chodila od svých osmnácti. Po čtyřech letech vztahu otevřeně prohlásila, že kdyby ji zítra požádal o ruku, řekla by ‚ano‘. K tomuto kroku se ovšem Wilmer neodhodlat a pár se nakonec po šesti letech rozešel.