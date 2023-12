„Takže místo toho, aby se náš počet snižoval, naopak se zvětšujeme. Loni to bylo i na Štědrý večer, protože rodiče přítele nejstarší dcery měli služby. Jak to bude letos, necháváme otevřené, ale většinou nás bývá okolo patnácti,“ prozradila herečka.

O množství jídla, které by měla podávat, se ale už nestará. „Tím, že jsou dcery větší, zbavují mě vaření a jsem teď ve fázi, že je mi vařeno. Nechávám to ryze na nich, mají i svoje recepty a jenom se ptají, jestli mi to chutná. Zažívám nádherné období,“ pochvalovala si, že zažívá nejsvobodnější období v životě, od té doby, co byla opravdu svobodná a bezdětná.