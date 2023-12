Už je to jednadvacet let, kdy po testech DNA uznal režisér Filip Renč (58) otcovství své starší dcery Natálky, která se narodila z krátké aférky se servírkou v hotelu ve Špindlerově Mlýně. Poté neplatil jen výživné, ale s dcerou se vídal a vídá dodnes, jak nám potvrdila jeho manželka a matka mladší dcery Sofie, herečka Marie Renčová , za svobodna Kružíková.

S Marií jsme se sešli na předvánočním tržíčku Divadla Bez zábradlí, který pořádala její kamarádka Nikol Heřmánková Kouklová. Díky ní se naučila sama vyrábět i sváteční dekorace a adventní věnce. Teď to učí svoji dceru. „Hrozně ji to baví, je šikovná na výtvarné práce. Je vidět, že má talent,“ vyprávěla nám Marie, která spolu s manželem drží Sofinku dál od herectví a nikdy ji nezapojili ani do žádného natáčení. „Záměrně ji do toho světa nechceme uvádět a říkáme si, že si vybere sama, až bude chtít,“ míní.