Dvaadvacetiletá Amelia Grey Hamlin nechyběla na pondělním udílení módních cen CFDA v New Yorku, které se konalo v prostorách Amerického přírodovědného muzea. K módě má Amelia blízko, a to nejen proto, že už několik let patří mezi vyhledávané modelky. Svému úspěchu možná do jisté míry vděčí i slavným rodičům - hereckým manželům Harrymu Hamlinovi a Lise Rinně. A právě po mamince očividně podědila exhibicionistické sklony.