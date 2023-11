Dáda byla z představení i výkonu syna, který se podílel i na hudebních aranžích, nadšená. „Dělá mi to velkou radost, protože vidím, že se zúročilo to, že jsem děti vozila do lidové školy umění, i když se jim třeba nechtělo a musela jsem je přemlouvat. Oba studovali klavír asi devět let. Mám z toho velkou radost,“ řekla Super.cz Patrasová.