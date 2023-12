„Je to stále takové nové. Každý, komu odešel někdo blízký, rodič, tak prostě ví, že je to velikánská změna. I když si člověk říká, že je na to připravený, tátovi bylo devadesát. Měl už svůj čas na odchod, ale stejně je to prostě táta a člověk už zůstane tak napůl dospělý. To dítě se smrtí rodiče ve vás trošku odchází a nejhezčí je být vnitřně stále dítětem,“ svěřila se Radka Super.cz.