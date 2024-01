Člověk nikdy neví, kdy je to jeho poslední párty. To je krédo zpěvačky Sharloty, která sice večírky neobráží s cílem konzumace co největšího množství alkoholu, ale vždy si dává záležet na svém outfitu.

Když jsme s ní rekapitulovali loňský rok a probírali nové plány, seklo jí to v opravdu obtažených sexy šatičkách s bujným dekoltem. Optimismem ale nehýřila. „Ten uplynulý rok se mi moc nelíbil, co se týče plno věcí. Přijde mi, že jsem spoustu věcí nemohla dělat kvůli tomu, že jsem se potřebovala dát dohromady zdravotně. Roky, co jsem fungovala v běhu, mě dohnaly,“ řekla.

„Musela jsem se víc soustředit na svůj klid a pohodu, ale nechtělo se mi. Chtěla jsem do toho šlapat jako předtím, ale nešlo to. Zdraví mi ukázalo, že životní styl, který jsem vedla a neměla čas na odpočinek těla ani duše, není v pořádku. Jsem naštěstí taková, že když dostanu výstražný vykřičník, dbám na to, a proto jsem ten uplynulý rok zasvětila péči sama o sebe a doufám, že ten letošní bude zase v duchu nějakého kariérního růstu, chci vydat i desku,“ vyprávěla.