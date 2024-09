Agáta Hanychová (39) schytává jeden hejt za druhým od veřejnosti i fanoušků za to, že veřejně pranýřovala Dominiku Mesarošovou (38). Agátu a Dominiku pojilo letité přátelství. Přesto se do ní bez jediného důkazu pustila ve společném podcastu s Ornellou Koktovou (31) za to, že jí Dominika neřekla o vztahu s Jaromírem Soukupem (55). Údajný vztah Dominika později oficiálně dementovala.