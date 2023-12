Herečka Barbora Bočková zazářila po boku Karla Rodena (61) ve snímku Promlčeno. Divácky úspěšný film ji katapultoval mezi známé tváře. Platinová blondýnka je ale šťastná i v soukromí. Je zamilovaná do svého partnera Vojtěcha Vondráčka.

Žijí spolu a v kuloárech se proslýchá, že brzy založí rodinu. Tak nás zajímalo, co je na tom pravdy. „Až to přijde, tak to přijde. Neumím na tohle odpovědět, beru věci tak, jak přicházejí. Jsem člověk, který nechává vše přirozeně plynout. Mám to v hlavě a neodsouvám to na druhou kolej. Vše se ale vyvíjí, Těším se na to, až to přijde,“ uvedla vše na pravou míru během rozhovoru pro Super.cz.

Po velké, nákladné svatbě ale netouží. „Ne, to opravdu ne. Já bych si to pak neužila, kdybych se musela soustředit na to, aby to vypadalo honosně a bylo to tak, jak se to má správně dělat.