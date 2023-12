Mnoho mužů by jistě dalo cokoliv za to, aby se mohli alespoň jednou v životě probudit vedle Cameron Diaz (51). Ta teď ale prozradila, že takové štěstí nemá dokonce ani její manžel.

Blondýnka byla ve své době považována za jednu z nejvíc sexy hollywoodských hereček. Po vzniku filmu Něco na té Mary je se jistě stala snem tisíců mužů a možná i žen. A půvab herečce, která strávila posledních pár let v „pracovním důchodu“, nechybí ani dnes. Pokud by ale někdo čekal, že si s manželem, kytaristou skupiny Good Charlotte Benjim Maddenem stále užívají vášně a nemohou se od sebe odlepit třeba jako Nicole Kidman a Keith Urban, ten by se pletl. Cameron prozradila, že v jejich domácnosti je vše trochu jinak, než to běžně bývá.

„Pro mě to je doslova tak, že já mám svůj dům, ty máš svůj. Rodinný dům máme uprostřed. Já půjdu spát do svého pokoje, ty půjdeš do svého. Jsem v pohodě,“ řekla v podcastu Molly Sims a Emese Gormley „Lipstick on the Rim“. Když se ale rodina, která zahrnuje i dceru Raddix, chce někde sejít, má možnost. „Uprostřed máme ložnici, kterou můžeme využívat pro naše vztahy,“ řekla herečka, která se za manžela provdala v roce 2015. Názor na takové soužití páru ale nezískala až v manželství, měla ho prý dávno předtím. A ve svazku s muzikantem je spokojená. „Manželství bylo nejlepší věcí, kterou jsem jako čtyřicátnice udělala, dalo mi v životě mnoho nového,“ řekla časopisu Harper’s Bazaar v roce 2016.