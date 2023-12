Držitelka Oscara se v posledních letech stáhla do ústraní, za což do značné míry mohou i její psychické potíže. Kim v pořadu Red Table Talk Jady Pinkett Smith promluvila o tom, že trpí agorafobií, což je typ úzkostné poruchy. Pacienty sužuje strach z veřejných prostranství, vyhýbají se například místům a situacích, které by jim mohly způsobit paniku nebo pocity uvěznění, bezmoci či případného ztrapnění. Basinger uvedla, že její stav před časem eskaloval do té míry, že přestala vycházet z domu, nechodila do restaurací, a dokonce nepřijímala ani žádné návštěvy.