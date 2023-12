Po dlouhé době jsme se na zahájení zimní sezony ve Špindlerově Mlýně setkali s bývalým Mužem roku Jakubem Krausem (34) a jeho rodinkou. Dceři Sofii, kterou má s manželkou, fitnesskou Evou, už je tři a půl a pořádně vyrostla. „Taky se nám hodně změnil život, protože začala chodit do školky,“ řekl nám Kuba.

Ten si chtěl maličkou dceru užít, tři roky byla rodinka neustále spolu. „Teď se nám najednou změnil režim a máme víc času pro sebe,“ shodl se s manželkou, s níž mají i společné projekty v rámci zdravé výživy a životního stylu včetně cvičení. Kvůli dceřině školce omezili i cestování. „Našla ve školce kamarádky a jen s námi by se nudila, kdybychom někam odjeli na měsíc jako dřív,“ upřesnil Jakub.

Dostali jsme se i na téma modelingu, protože vítěz soutěže Muž roku 2015 pořád vypadá výborně. A ještě se vylepšil, protože si nechal na klinice v Turecku transplantovat vlasy, aby neměl kouty. „To ale nebylo kvůli modelingu, ale spíš pro můj pocit. Ten úspěch už je hodně vousatý, jak je vidět na mých šedivých vousech. Nějaké značky mě oslovují, ale není to tak, že bych chodil na nějaké castingy. Na full time bych se tomu ani věnovat nechtěl,“ upřesnil. Jak po dvou letech vypadá jeho transplantovaná hříva, jsme si na naši kameru chtěli nechat ukázat, takže jsme ho přinutili sundat si čepici.

Pokud jde o rozšiřování rodiny, mají Jakub a Eva jasno. Trojčlenná jim stačí a dceři sourozence pořizovat nebudou. „Nějaké úvahy proběhly, ale řekli jsme si, že takhle nám to vyhovuje,“ řekl nám Jakub. „Ta hlavní brzda jsem já. Ale těžko říct do budoucna. Možná se to u mě za rok nebo dva změní. Ale zatím jsem naplněná a šťastná a dalšího malého človíčka si nedokážu představit,“ uzavřela Eva.