Informací o zákroku Bynes reagovala na komentáře o jejím měnícím se vzhledu. Těžko ale říct, zda pramení právě z této konkrétní korekce. Herečka totiž už dávno nepřipomíná Sydney z Královny ročníku ani Daphne z filmu Co ta holka chce.

Od dob, kdy byla Amanda idolem dívek i chlapců, uplynulo už hodně vody, zhruba dvacet let, herečku navíc poznamenala někdejší závislost na drogách.

Bynes už několik let bojuje s psychickými potížemi, několikrát skončila na psychiatrii, naposledy letos v březnu poté, co zmatená a nahá pobíhala po ulici v Los Angeles. K incidentu došlo krátce poté, co zrušila účast na veřejném vystoupení s dalšími dětskými hvězdami stanice Nickelodeon, na níž se proslavila.