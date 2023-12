Roky nebyla vidět, ale teď jsme bývalou modelku Hanu Svobodovou (35) potkali v krátké době podruhé. S manželem, za kterého se bývalka Leoše Mareše (47) provdala letos v dubnu, vyrazila maminka devítiletého syna Sebastiana, jehož má s expartnerem Tomášem Horáčkem, na opening lyžařské sezony ve Špindlerově Mlýně.

„Miluju hory a manžel tady ještě nikdy nebyl, on ze zdravotních důvodů nemůže lyžovat, tak jsem mu to tady chtěla aspoň ukázat,“ vysvětlovala Hanka, která si manželství a manžela nemůže vynachválit. „Nepije, nekouří, nemá žádné neřesti. Ale i kluci, které jsem měla předtím, kromě jednoho, byli hrozně fajn. Ale určité věci k určitému věku patří, i já si to kolem té dvacítky užila, a aspoň mám na co vzpomínat,“ nechce si stěžovat na své ex ani na bujnější minulost Hanka, která se teď věnuje své firmě a rodinnému životu. „Ale to už od doby, co mám Sebastiana, od těch pětadvaceti. Ty bary už mě nebaví,“ upřesnila.

Návrat do společnosti pro ni nebyl žádným šokem, připadala si, jako by se vrátila někam, kde to zná. „Zase tolik se toho nezměnilo, nikdo mi nedal pocit, že sem nepatřím. Myslím, že i lidé, které jsem dřív znala, se také posunuli,“ míní, s tím, že svět modelingu jí ale nechybí. „Už to není jako za mých dob,“ krčila rameny. Outfit ale řešila. Z šatníku vytáhla kousky luxusních značek, které už má doma roky.

Vrátili jsme se ještě k jejímu vztahu, věří, že tento už bude do konce života. „Oba jsme si prošli vztahy, které se úplně nepovedly, oba z nich máme děti. Myslím, že pak si vážíte úplně jiných hodnot. Musí tak být nastavení oba, a to my jsme. Při prvním konfliktu, protože se hádají všichni, nezabouchneme dveře. Je jednoduché to zabalit a jít dál, vlastně i díky světu sociálních sítí,“ svěřila nám Hanka, která sama na internetu není příliš aktivní.