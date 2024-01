Její manžel má v New Yorku firmu, prozatím tam jen létá na otočku. „Pro mě je lepší zůstat tady, kde mám práci. A pořád čekám i na pracovní povolení,“ svěřila se Karolína, která by ve „velkém jablku“ chtěla zkusit pracovat v modelingu. „Otázka je, jestli by to klaplo, protože jsou tam hodně striktní na míry, které teď rozhodně nesplňuju. Od té doby, co jsem zase v Česku, mám pocit, že jenom jím a piju, a málo cvičím, tak to musím zase střepat dolů,“ přiznala, že ani Vánoce jí v hubnutí nepomohou.