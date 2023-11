Před kamerou je tahle zrzka jako doma, vždyť svou první roli ve filmu Bratři jak se patří získala už před dvaceti lety, když jí bylo pouhých šest. O pár let později bodovala Bella Thorne (26) v seriálu Na parket! a společně se Zendayou se staly hvězdami dětské televizní stanice Disney. Dnes Bella sklízí úspěch spíš díky svému tělu, které se rozhodně nestydí ukazovat. Nejinak tomu je i v její filmové novince Rumble Through the Dark.