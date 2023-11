Modelka v upřímném rozhovoru pro The Sunday Times prozradila, že její poslední vztah skončil už před osudnou procedurou, takže určitě před rokem 2015. A proč už prý Lindu nikdy neuvidíme po boku žádného muže? Přiznala, že už prostě „nechce s nikým spát“. A to doslova. „Nechci slyšet někoho dýchat,“ řekla upřímně.

Ač jedna z nejkrásnějších žen světa, Linda nikdy neměla příliš štěstí v lásce. Vdaná byla pouze jednou, za Geralda Marieho, a to v letech 1987 - 1993. Ten byl později obviněn ze zneužívání a sama modelka v minisérii Apple TV+ The Super Models uvedla, že ji fyzicky týral. V roce 1999 pak potratila ve vztahu s fotbalistou Fabienem Barthezem. Dítě jí ale nakonec bylo přáno. Dnes sedmnáctiletého syna jménem Augustin má ze čtyřměsíční romance s Francoisem-Henrim Pinaultem. Toho v roce 2011 zažalovala o výživné. A pokud je vám jméno otce jediného dítěte modelky povědomé, ano, je to současný manžel herečky Salmy Hayek. Linda ovšem prý v současné době problémy s Pinaultem ani jeho ženou nemá. A jak se zdá, nikdy už nebude mít problémy ani s žádným jiným mužem.