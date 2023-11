„Při zpracovávání zprávy o potratu jsem si na internetu pro útěchu hledala příběhy žen, které si prošly tím stejným, co já, a hrozně mi to pomohlo. Vědět, že se to stává běžně. Že je to vlastně dobře, protože tělo samo vyhodnotilo, že s miminkem není něco v pořádku, nebo není dost silné. Že to není moje vina. Že se to nemusí opakovat. A proto to všechno píšu i já právě teď sem. Pro všechny z vás, které si něčím podobným procházíte, nebo jste si tím prošly. Bylo mi to hrozně líto u mě a je mi to stejně tak líto i u vás. Ale bude líp. Vaše miminko na vás ještě čeká, tak jako na mě čekal můj Fredy,“ dodala Andrea Antony, které pod příspěvkem spousty fanynek děkuje za otevření tohoto těžkého tématu.