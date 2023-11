„Malé je rok a půl, začíná mít období, kdy se vzteká, začíná se projevovat. Je to teď hodně náročné, radši s ní nikam nechodím. Už i tady se začala šíleně vztekat a řvát. Ale patří to k tomu,“ řekla Super.cz Spergerová.

Přesto by rozhodně neměnila. „Je období, kdy si to užívám, a období, kdy to je náročnější. Ale užívám si to. Znají to všechny maminky,“ doplnila.