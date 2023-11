Alex Scott za anglický národní tým v minulosti odehrála 140 zápasů a zemi reprezentovala na olympijských hrách v roce 2012. Nedávno se stala středem pozornosti poté, co bylo na veřejnosti odhaleno, že chodí se zpěvačkou Jess Glynne. Společně se objevily na galavečeru GQ Men Of The Year Awards a obě dvě na sobě měly zajímavé outfity. Zatímco Jess na sebe oblékla korzet ve stylu Madonny s ikonickou kuželovou podprsenkou, její přítelkyně byla ještě o něco odvážnější.

Alex Scott na sebe oblékla zcela průsvitné šaty, připomínající drátěnou zbroj, pod které si nevzala podprsenku a jako kalhotky zvolila úsporná tanga. Nejen že v róbě ochotně pózovala fotografům, ale před sálem, kde se akce konala, se také podepisovala fanouškům, kteří si donesli kopie její autobiografie How (Not) To Be Strong. Společně dámy ovšem nezapózovaly, protože se svůj románek snaží držet mimo záře reflektorů. Ruku v ruce už ale byly viděny na několika akcích a jejich vztah je prý vážný.