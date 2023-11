Celý incident se odehrál během oslav výročí sametové revoluce v Pezinku severně od Bratislavy, a to poblíž tamního fitness centra a podniku, kam herec šel na pivo. Do hospody ale vešel i agresor, který čekal, až Kozák odejde ven a bude moct zaútočit. Když se agresor dočkal, začal herce surově kopat do hlavy. „Bojím se, jestli to vůbec přežiji, akorát jdu na vyšetření,“ řekl pro slovenský portál Čas.sk.