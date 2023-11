Heidi Janků (60) si prodloužila léto u moře na slunné Floridě. Fanoušci se dočkali i sexy fotek v bikinách, které si zpěvačka rozhodně může dovolit obléknout. To jí dali lidé dostatečně najevo.

Heidi má sice dost práce, ani ona si ale nenechá ujít příležitost k tomu, aby čas od času zabalila kufr a jela si užívat k moři. A to třeba i na jiný kontinent. Posledních několik dní trávila až v Americe. „Odlétám na pár dní, tedy na týden, na Floridu. Těším se, že bude teplíčko. Letím s kamarádkou, která tam měla kdysi dům, tak se tam vyzná. Budeme tam u známých,“ řekla Super.cz ještě před odletem Heidi. A protože má tělo i ve svých šedesáti letech jako lusk, všichni její sledující určitě napjatě očekávali, až jim své křivky předvede na plážových fotkách.

Heidi Janků šla do plavek. Užívá si na dovolené

Heidi nezklamala a ukázala se v modrých bikinách. Na jednom ze snímků na mořském břehu klečí, na druhém stojí a na obou se ve slunečních brýlích usmívá do objektivu. Na dalších fotkách ze série je zpěvačka i pod palmou nebo s kamarádkami a na jiných se ze slunné Floridy přeneseme zpět do Česka. „Na Floridě bylo krásně, ale letos se povedl i podzim v Čechách“ popsala snímky. Fanoušci samozřejmě nejvíce ocenili fotky v plavkách. „Krásné tělo, moc sluší,“ napsal například jeden. „Bože, jak krásná a stále sexy žena. Sluší vám to,“ píše druhý. „Na druhé straně v Česku teď neuvidíme vaše úžasné tělíčko v bikinách, v tom je Florida lepší, všude, kde se objeví vaše nádherná osůbka, je prostě krásně,“ reaguje třetí na popisek u fotek. Tak snad Heidi svoje obdivovatele vyslyší a co nejdřív zase odcestuje někam za sluncem.