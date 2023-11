Shawn Mendes o svém soukromí příliš nemluví. Jisté je to, že v minulosti chodil celé dva roky s Camilou Cabello, se kterou se rozešel v roce 2021. Letos v dubnu se s ní sice opět líbal na hudebním festivalu, ale pár utvořili jen na několik týdnů a pak si dali, už nejspíš definitivní, sbohem. A čas od času byl zpěvák navíc spatřen ve společnosti s o šestadvacet let starší chiropraktičkou Jocelyne Mirand.

Pár spolu byl paparazzi fotografy přistižen na pláži v Malibu. Jejich výlet byl nejspíš hodně spontánní, protože si s sebou nevzali plavky a klidně se svlékli do spodního prádla. Charlie v tu chvíli asi netušila, že se její pozadí v tangách rázem dostane do celého světa. Nebo že by focení bylo předem domluvené? Pár byl spatřen i o několik dní dříve v restauraci v západním Hollywoodu a vše nasvědčovalo tomu, že si Charlie a Shawn společnosti toho druhého užívají. Zatím ale na veřejnosti nedošlo k žádným větším milostným projevům a zástupce ani jednoho z dvojice neodpověděl na to, jestli spolu skutečně chodí.