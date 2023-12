Svoji vlastní rodinu má opravdu početnou, po dvou letech natáčení seriálu Jedna rodina se stali jejími členy pro herečku Bereniku Kohoutovou (32) vlastně i její kolegové. „Nikdy jsem nebyla v žádném seriálu od začátku, až doteď, a to už opravdu nejsou jenom kolegové,“ svěřila.

„My máme také obrovskou širší rodinu, protože můj muž má čtyři sourozence. Všichni se vídáme, všichni mají děti, a je to tedy vždycky mazec. Moje sestra má dvě děti. A když se sejdeme, je z toho pořádný chaos,“ přiznala Berenika. „Hukot byl i na Mikuláše, kterého jsem organizovala u nás doma, a na oslavě naší dcery Loly by se měly sejít obě strany rodiny, tak nás bude tak ke dvaceti,“ vypočítala pracně.

Protože v Jedné rodině točila s malým miminkem, zeptali jsme se, zda to Bereniku neinspirovalo k rozšíření rodiny, když už Lole budou čtyři roky. „To ani ne, ale spíš bych obecně chtěla pro Lolu sourozence. Ale tyhle věci tak nějak nechávám, i když k tomu samozřejmě člověk může z velké části přispět. Uvidíme,“ poprvé promluvila o tom, že by si přála druhé dítě.

V našem rozhovoru jsme probrali i její nejbližší pracovní plány, včetně spolupráce se sestrou Rozálií. S ní a její rodinou a samozřejmě také s maminkou, spisovatelkou Irenou Obermannovou, bude herečka trávit i Vánoce. „Pojedeme na chalupu do Kytlice. Vešlo by se nás tam i víc, ale takhle to bude stačit,“ uzavřela.